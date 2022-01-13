Митрополит Кирилл открыл в Альметьевске социальный отдел епархии для бездомных

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл открыл в Альметьевске социальный отдел Епархии для бездомных, сообщает «Альметьевск ТВ».

Социальный отдел епархии выполняет две задачи — решает острые социальные проблемы и оказывает регулярную помощь тем, кто продолжительное время не может выбраться из кризиса. Нуждающимся выделяют продукты, одежду, предметы личной гигиены, предметы быта и, при острой необходимости, «адресные» просьбы. Если, например, нужно оплатить лекарства или помочь оплатить проезд.

«В пределах какой-то небольшой суммы, за счет средств, выделяемых синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению делам, мы можем на сегодняшний день оказывать помощь», —отмечают в пресс-службе епархии.

Епархия в свою очередь также нуждается в пожертвованиях и волонтерах. Социальному отделу требуются вещи, обувь, предметы быта, продукты. От добровольцев необходима помощь в разборе вещей, сортировке, приготовлении еды и ее развозе.

«Здесь будет склад: продуктовый, вещевой. Две плиты, на которых будут готовить, и дальше развозить горячую еду по точкам питания на улицы. Еще комната гигиены: стиральные, сушильные машины, гладильные», — уточнили в епархии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что митрополит Кирилл навестил участника войны и осмотрел место будущей церкви в Званке.