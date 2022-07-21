«Богородица хранит всех, кто почитает ее образ»: как встречали День Казанской иконы

Сегодня православные встретили главный праздник Казанской земли – день Казанской иконы Божией Матери. Со дня обретения этого чудотворного образа прошло 443 года. Вознести молитвы Пресвятой Богородице и совершить крестный ход сегодня приехали тысячи верующих и духовенство со всей России. Подробности – в репортаже «Татар-информа».

С самого утра у Благовещенского собора Казанского Кремля собрались тысячи верующих. Они пришли и приехали, чтобы встретить великий православный праздник Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Во время болезни, когда становилось плохо, молилась Казанской иконе»

«Каждый год я приезжаю сюда, в Казань, в этот особенный для нас день. Мы возвращаемся после него домой с умиротворением. Для меня этот праздник особенный, я несколько раз обращалась за помощью к Пресвятой Богородице, и знаете, она мне очень помогла», – рассказала во время крестного хода верующая Екатерина. Женщина специально приехала из Чистополя, чтобы совершить крестный ход.

С самого утра у Благовещенского собора Казанского Кремля собрались тысячи верующих. Они пришли и приехали, чтобы встретить великий православный праздник – 443 года с момента обретения Казанского образа Пресвятой Богородицы.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Всех, кто проходил в храм, досматривали два раза: на входе в Кремль и перед входом в собор. Во время службы порядок помогали обеспечивать казаки и участники общественного движения «Православная молодежь Татарстана».

Перед началом крестного хода митрополит Татарстанский Кирилл отслужил молебен, до него у прихожан была возможность подойти к иконе, в храме выстроилась большая очередь – кто-то прикладывался к чудотворному образу, некоторые молили о помощи, стоя на коленях.

«В прошлом году я не смогла попасть сюда из-за болезни. Всякий раз, когда мне становилось плохо, я брала в руки Казанскую икону Божией Матери, молилась ей, и на душе становилось спокойно. Сегодня я особенно радуюсь этому празднику», – рассказала прихожанка.

Крестный ход начался в 7.30 утра. Вслед за чудотворным образом духовенство и прихожане отправились к месту ее обретения Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

На празднование в Казань съехались иерархи Русской православной церкви

Крестный ход начался в 7.30 утра. Вслед за чудотворным образом духовенство и прихожане отправились к месту ее обретения. Люди шли и пели: «Богородице Дево, радуйся». Они прошли от Благовещенского собора вокруг Кремля по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Крестовоздвиженского храма. Шествие возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

На празднование Дня Казанской иконы Богородицы приехали иерархи Русской православной церкви: митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, митрополит Курганский и Белозерский Даниил, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, епископ Кинешемский и Палехский Иларион, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Мариинский и Юргинский Иннокентий, епископ Славгородский и Каменский Антоний, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий, епископ Волжский и Сернурский Феофан, епископ Костомукшский и Кемский Борис.

На месте обретения образа в воссозданном соборе Казанско-Богородицкого монастыря митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил божественную литургию.

На месте обретения образа в воссозданном соборе Казанско-Богородицкого монастыря митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил божественную литургию Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Наши сердца наполняются радостью от того, что разрушенный храм был восстановлен»

Предание о явившемся образе Казанской иконы Богоматери передается из поколения в поколение уже много веков и взяло свое начало в июле 1579 года. Именно тогда Божия Матерь явилась во сне десятилетней Матроне – дочери стрельца и повелела выкопать ее икону из земли.

Икона прославилась своими чудесами, о которых рассказывали верующие, она исцеляла болящих. Явленная чудотворная икона, хранившаяся в Казани, была похищена в 1904 году, и вопрос о ее судьбе по сей день остается открытым.

На месте явления чудотворного образа святыни был построен собор Казанской иконы Божией Матери. Именно на этом месте в 1594 году по повелению царя Феодора Иоанновича был заложен каменный храм. В течение долгого времени собор был архитектурной доминантой Казани, однако в XX веке его судьба сложилась трагически: он был уничтожен, а на его месте организовалось строительство киностудии. Затем, с 1942 года на территории бывшего храма размещалась табачная фабрика.

4 ноября 2015 года, в День народного единства, Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. Работа по восстановлению храма была проведена в кратчайшие сроки. В прошлом году в этот же день собор был освящен, и с того момента его посещают сотни прихожан и туристов ежедневно. Пел на сегодняшней праздничной службе хор Сретенского мужского монастыря.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Дорогие жители Казани и паломники, кто пришел сегодня в Дом Божией Матери поблагодарить или прославить Господа нашего Иисуса Христа. Господь нас терпит и более того – дает нам возможность утешаться и радоваться за божественной службой. Благодарю всех, кто пришел сегодня, особенно тех, кто приехал в Казань, как когда-то это делали паломники из разных уголков нашей страны и приходили к Божией Матери – Заступнице усердной рода христианского. Это наша казанская Пасха, это самый главный праздник Казанской земли», – обратился ко всем присутствующим в соборе Казанской иконы Божией Матери митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

С теплыми пожеланиями перед верующими выступил и митрополит Минский и Заславский Вениамин.

«Наши сердца наполняются радостью от того, что некогда разрушенный древний храм был восстановлен. Мы видим, как непросто складывалась жизнь и судьбы человеческие, но Божия Матерь всегда хранила и вдохновляла каждого человека, который обращался к ней за помощью. Пусть благословение Пресвятой Богородицы пребывает со всеми, кто почитает ее образ», – сказал митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Поздравить верующих с православным праздником в собор Казанской иконы Божией Матери приехал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«День Казанской иконы Богородицы – предмет гордости как для русских, так и для мусульман»

Поздравить верующих с православным праздником в собор Казанской иконы Божией Матери приехал Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев. Он обратился к православному духовенству и прихожанам и от всей души поздравил их с праздником.

«Ровно год назад мы стали участниками исторического события – освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. И сегодня этот величественный храм вновь наполнен верующими и духовенством. Я всех вас поздравляю с этим величайшим событием. Это очень важный и радостный праздник для вас», – обратился ко всем присутствующим в храме Государственный Советник Татарстана.

Он отметил, что праздник в честь явления образа Пресвятой Богородицы – предмет особой гордости как для православных жителей Казани, так и для мусульман.

В завершение митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл рассказал, что в Казани есть еще один храм, который нужно восстановить, – это церковь Николы Тульского.

«Мы хотим пригласить всех к участию к восстановлению храма Николая Тульского. Он стоит здесь, в нескольких шагах от нас. Это величественный храм. Надеюсь, что никто не останется в стороне и добрые люди нам помогут», – обратился ко всем верующим митрополит Кирилл.