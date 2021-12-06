Митрополит Татарстанский освятил новый храм Александра Невского в Казани

Сегодня, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, митрополит Кирилл совершил Чин великого освящения Александро-Невского храма в Казани.

Храм на улице Академика Сахарова начали строить еще в июле 2010 года, первую сваю в его основание забили в 2011 году. Спустя три года, в 2014 году, на него установили купола и кресты. Внутреннее убранство храма началось в 2019 году.

«Храм строился долго, но долго не значит плохо. Нам удалось применить очень качественные материалы, привлечь, даже по меркам Российской федерации, очень профессиональных архитекторов, специалистов, подрядчиков, которые сотворили это чудо. Храм действительно прекрасен. Верующие Казани получают вот такую жемчужину в честь правителя нашей земли, нашей родины святого благоверного князя Александра Невского», – рассказал настоятель храма, протоиерей Владимир Пономарев.

Храм Александра Невского находится на втором этаже. Под ним расположен, так называемый, будничный храм преподобного Сергия Радонежского. В нем службы идут с 2016 года.

«Но основной, конечно, храм Александра Невского. Нам очень помогли благотворители. И вот сегодня храм готов к Великому освящению», – объяснил настоятель.

По окончании освящения владыка Кирилл вместе с представителями казанского духовенства отслужил в храме Божественную литургию.

Александро-Невский храм выстроен в древнерусском стиле, его высота 34 метра, толщина стен — 1, 85 метра. Храм имеет четыре входа, два этажа и сводчатые потолки, возведенные по старинной технологии. Он может вместить до тысячи человек.

«Место под строительство храма благоверного Александра Невского было освящено архиепископом Казанским и Татарстанским Анастасием 6 декабря 2007 года. Проектировщиком выступила архитектурная мастерская «Тектоника» из Санкт-Петербурга под руководством художника-архитектора Кирилла Яковлева», – рассказали агентству в пресс-службе татарстанской митрополии.

Примечательно, что освящение храма совершилось в год празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.