Митрополит Кирилл начал главную Рождественскую службу Татарстана в Казанском соборе

Сегодня ровно в полночь в соборе Казанской иконы Божией Матери началась Рождественская служба, которую возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В Рождественский Сочельник, здесь прошли Царские часы и вечерня с литургией, после этого, в пять часов вечера отслужили всенощное бдение.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

С самого утра владыка традиционно обратился к верующим.

«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, явился ныне на земле, родившись в Вифлееме иудейском во дни царя Ирода. Воистину — непостижимое чудо: Тот, Кто, будучи Сиянием Славы и Образом Ипостаси Отчей, содержит все словом силы Своей, ныне видится нами как повиваемый пеленами Младенец, лежащий в убогих яслях», – сказал глава Татарстанской митрополии в своем обращении.

Митрополит Кирилл призвал помолиться за тех, кто сейчас находится влади от дома, своих родных и близких.

«В Рождественские дни принято поздравлять своих близких, обмениваться подарками, ходить друг к другу в гости. Очень прошу вас не забыть в это время и о тех, кто встречает светлый праздник Рождества Христова в разлуке со своими родными. Кто-то — на фронте, вдали от семьи и друзей, кто-то — здесь, дома, но в тревоге за сына, отца, брата, супруга, находящегося в зоне боевых действий. Поддержим их своими молитвами, добрым словом, а также, памятуя, что вера без дел мертва, постараемся оказать им и материальную поддержку», – сообщил владыка Кирилл.

Чтобы встретить Рождество Христово вместе с митрополитом, в храме Казанской иконы Божией Матери собрались несколько сотен верующих – даже маленькие дети в эту ночь с радостью пришли на службу.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В эту морозную ночь теплый светлый храм украсили живыми елями и цветами, здесь сегодня собрались несколько сотен прихожан – верующие пришли семьями, с детьми и друзьями.

«В этот светлый праздник я хотел бы пожелать всем не унывать, находить повод и надежду на милость Всевышнего. Чтобы у всех было хорошее настроение, чтобы радоваться тому, что Господь дал нам эту жизнь. От нас зависит, чтобы эта жизнь была радостью, подарком. Часто мы делаем ее такой, что и нам самим не нравится. Часто бывает это и не по нашей воле, что мы живем в такой ситуации. Но все-таки, все эти войны – они все временные, а есть ощущение вечности. Эту вечность дает нам близость сегодня родившегося Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа, с чем я всех вас и поздравляю», – обратился к верующим перед праздничным богослужение митрополит Кирилл.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

После службы, по традиции, верующие соберутся дома с самыми близкими за праздничным столом – в Сочельник закончился сорокодневный пост и теперь можно разговеться.