Митрополит Кирилл начал главную пасхальную службу Татарстана в Казанском соборе

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возглавил торжественную Божественную Литургию в соборе Казанской иконы Божией Матери. Сегодня православные отмечают свой главный праздник – Воскресение Христово.

В соборе задолго до начала Литургии собрались несколько сотен верующих. Многие принесли куличи и крашеные яйца для освящения.

Перед службой будет совершен крестный ход – священнослужители вместе с верующими под пение церковного хора и звон колоколов обойдут собор. Трансляцию Богослужения можно будет смотреть на сайте Татарстанской митрополии.

В Пасху верующие вспоминают, как Христос воскрес из мертвых после распятия на кресте – так Спаситель победил смерть и открыл всем вход в Царствие Небесное.

Перед праздником, в Великую Субботу, в иерусалимском храме каждый год происходит схождение Благодатного огня. Чудо происходит в храме Гроба Господня, где покоилось тело Христа до Воскресения. За событием наблюдают представили самых разных конфессий – люди приезжают сюда со всех континентов земного шара.