Митрополит Кирилл на марафоне ТНВ: «Семья — это основа всего»

Семья дает человеку тот заряд, с которым он выходит в этот мир. Таким мнением в эфире телемарафона «С Новым годом, семья!» поделился митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Семья для человека — это всё. Мир — это очень большая семья, мы в храмах между собой, в общинах, говорим, что мы братья и сестры. То есть мы относимся к другому человеку как к своему близкому родственнику. Семья дает человеку тот заряд, с которым он выходит в этот мир. Счастлив тот, у кого были папа и мама, братья и сестры, кто вырос в нормальной семье, которая для нас является неким идеалом», — отметил он.

Митрополит также выразил надежду на то, что Год семьи стал для многих толчком к осознанию того, что семья — это основа всего.

«И вот это вот благословение Божие, оно должно быть для каждого из нас этим направлением по жизни. Потому что закон Божий — это, как сказал один профессор нашей Московской духовной академии, как Правила дорожного движения. Когда-то ты нарушишь, конечно, но если ты привыкнешь нарушать ПДД, то в какой-то момент тебя постигнет несчастье», — сказал владыка.

Правящий архиерей также призвал татарстанцев исполнять Божий и человеческие законы, любить семью, близких и беречь их.