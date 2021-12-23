Митрополит Иларион рассказал, где могут встретиться патриарх Кирилл и Папа Римский

В качестве места возможной встречи Папы Римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла рассматривается «третья страна». Об этом после встречи с понтификом рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает РИА Новости.

«Мы обсуждаем сейчас возможность встречи не в России и не в Италии, а в третьей стране», — заметил собеседник агентства. При этом он уточнил, что патриарх Кирилл не планирует совершать визит в Ватикан для встречи с Папой.

Кроме того, руководитель ОВЦС пояснил, что встречу предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей будет удобнее провести после Пасхи, которую РПЦ в 2022 году отметит 24 апреля. Католики будут праздновать Воскресение Христово 17 апреля.

«Полагаю, что удобнее будет провести встречу после Пасхи, но точное время еще предстоит согласовать», — отметил митрополит Иларион.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Папа Римский Франциск и митрополит Иларион обсудили вопросы взаимодействия церквей. Ранее понтифик заявил, что готов к визиту в Россию для встречи с патриархом Кириллом.