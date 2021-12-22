Папа Римский и митрополит Иларион обсудили вопросы взаимодействия церквей

Папа Римский Франциск принял в Ватикане председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу печати Святого престола.

Встреча прошла в закрытом формате тет-а-тет. Ватиканская пресс-служба не стала делать официальных заявлений о темах беседы.

Накануне встречи митрополит Иларион, находящийся в Италии с рабочей поездкой по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, рассказывал, что намерен обсудить двусторонние отношения между Русской православной и Римско-католической церквями и назвал их «развивающимися очень позитивно».

Руководитель ОВЦС также принял участие в ряде мероприятий в Риме, организованных Святым престолом.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что готов к визиту в Россию для встречи с патриархом Кириллом.