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Экономика 26 июля 2023 12:43

Мишустину рассказали о роли трассы М12 Москва – Казань в развитии автотуризма в России

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Мишустину рассказали о роли трассы М12 Москва – Казань в развитии автотуризма в России
Фото: госкомпания «Автодор»

На федеральных трассах в России продолжается строительство многофункциональных зон (МФЗ), где водители могут получить все необходимые услуги для комфортного путешествия по стране. В том числе несколько таких зон уже открыты на трассе М12 Москва – Казань, сообщили представители «Автодора» на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Всего запланировано создать 196 таких МФЗ, начать планируется с 88 стоянок, сообщает пресс-служба Кабмина. На каждой МФЗ планируется разместить запраки, автомойки, отели, мотели и кемпинги, сервисные здания для торговли и обеспечения питания, территории для хранения и обработки грузов, а также рекреационные зоны на свежем воздухе.

Работа одной такой станции позволяет дополнительно создать 20 рабочих мест. Объем инвестиций в проект, по подсчетам экспертов, составит 130 млн рублей.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал о том, что на трассе М12 на сегодняшний день уже действуют три из запланированных 16 многофункциональных зон. Напомним, движение на участке федеральной дороги от Казани до Москвы планируется открыть до конца этого года. В прошлом с опережением на два года введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 107 км.

#Трасса м12 #Строительство #строительство дорог
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