Мишустину показали беспилотные системы «РЖД» на выставке «Транспорт России»

Представители «РЖД» показали главе правительства РФ Михаилу Мишустину свои беспилотные системы. Показ прошел в рамках выставки «Транспорт России».

Как рассказали политику, отработка навыков операторов беспилотных железнодорожных систем – один из приоритетов в развитии обучающих технологий на железной дороге. На стенде ОАО «РЖД» представили также специализированную тренажерную среду для операторов беспилотных систем.

Также Мишустин увидел проект создания передвижного клинико-диагностического комплекса «Святой Пантелеймон». Этот поезд имеет 14 вагонов, среди которых есть вагоны лучевой и функциональной диагностики, терапевтические, хирургический и лабораторный, а также вагон для проживания медработников. Планируется, что поезд сдадут в I квартале 2024 года, а во II квартале его запустят на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Мишустин запустил движение по седьмому этапу трассы М12 в Татарстане.