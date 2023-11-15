Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мишустин заявил о динамичном развитии транспорта в России вопреки санкциям
В России сфера транспорта динамично движется вперед, вопреки санкциям, заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.
Политик подчеркнул, что промышленный сектор надежно снабжается, а также получают все нужные товары, услуги бизнес и граждане. Отличаются стабильностью и зарубежные поставки экспортной продукции отечественных компаний.
Мишустин добавил, что Россия смогла быстро перестроить внешнюю торговлю, развернуть грузовые потоки на Юг и Восток. Чтобы начатые процессы развивались и дальше из российского бюджета будут ежегодно выделять около 1,5 триллиона рублей, сказал премьер-министр.
По словам главы правительства, все введенные против России ограничения только привели к тому, что страна смогла выйти на очень хорошие темпы перевозок, которые постарается не сбавлять.
Ранее сообщалось, что Мишустин запустил движение по седьмому этапу трассы М12 в Татарстане.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»