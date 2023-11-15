Мишустин заявил о динамичном развитии транспорта в России вопреки санкциям

В России сфера транспорта динамично движется вперед, вопреки санкциям, заявил глава Правительства РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

Политик подчеркнул, что промышленный сектор надежно снабжается, а также получают все нужные товары, услуги бизнес и граждане. Отличаются стабильностью и зарубежные поставки экспортной продукции отечественных компаний.

Мишустин добавил, что Россия смогла быстро перестроить внешнюю торговлю, развернуть грузовые потоки на Юг и Восток. Чтобы начатые процессы развивались и дальше из российского бюджета будут ежегодно выделять около 1,5 триллиона рублей, сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, все введенные против России ограничения только привели к тому, что страна смогла выйти на очень хорошие темпы перевозок, которые постарается не сбавлять.

Ранее сообщалось, что Мишустин запустил движение по седьмому этапу трассы М12 в Татарстане.