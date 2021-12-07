Мишустин: Во время новогодних праздников медицина должна работать без сбоев

В новогодние праздники не должно быть перебоев в оказании медицинской помощи и вакцинации, заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, добавив, что обеспечить все необходимые условия для этого нужно уже сейчас. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Кабмина призвал уделить особое внимание данному вопросу, чтобы во время праздничных выходных у россиян все также была возможность в любой момент привиться от коронавируса.

«Пожалуйста, контролируйте это и, несмотря на январские выходные, важно продолжать вакцинацию, готовиться к этому надо уже сейчас, чтобы в праздничное время у людей была возможность сделать прививку, защитить себя и своих близких от опасных последствий болезни», — сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее Председатель Правительства РФ сообщил, что регионы получат еще 89 млрд рублей на бесплатное лечение больных Covid-19.