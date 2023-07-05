Мишустин: За год ВВП России может вырасти более чем на 2%

Фото: пресс-служба Кремля.

По данным на май, рост ВВП России год к году вырос на 5,4%. За 2023-й показатель может вырасти более чем на 2%. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин доложил на встрече с Президентом Владимиром Путиным.

«Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форсмажорных обстоятельств, что мы должны расти больше 2% за год», — приводит слова Премьера пресс-служба Кремля.

Мишустин отметил, что экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции. По его словам, за пять месяцев рост ВВП составил 0,6%.

На форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» Президент Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт России за год вырос на 5,4%.