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Мишустин: За год ВВП России может вырасти более чем на 2%
По данным на май, рост ВВП России год к году вырос на 5,4%. За 2023-й показатель может вырасти более чем на 2%. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин доложил на встрече с Президентом Владимиром Путиным.
«Сейчас у нас есть уверенность, в случае, конечно, если не будет каких-то форсмажорных обстоятельств, что мы должны расти больше 2% за год», — приводит слова Премьера пресс-служба Кремля.
Мишустин отметил, что экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции. По его словам, за пять месяцев рост ВВП составил 0,6%.
На форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» Президент Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт России за год вырос на 5,4%.
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