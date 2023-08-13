Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью дочери конструктора Сергея Королёва

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным и близким ученого, хирурга и педагога Натальи Королёвой, дочери известного советского конструктора Сергея Королёва, в связи с ее смертью. Он подчеркнул, что ее уход – невосполнимая утрата для семьи, друзей и коллег.

«Дочь легендарного конструктора, Наталья Сергеевна была выдающимся хирургом, ученым и педагогом, талантливым, душевно щедрым и сердечным человеком. Всю свою жизнь она посвятила благородной миссии – сохранению здоровья людей», – отметил Премьер.

Мишустин подчеркнул, что где бы Наталья Королёва ни трудилась, всегда старалась помочь и провела не одну уникальную операцию, а написанные ею научные труды и созданные изобретения широко применяются в практике, спасают жизни людей.

Наталия Королёва ушла из жизни в субботу, 12 августа. Ранее соболезнования в связи с ее кончиной выразило Полпредство РТ в России.