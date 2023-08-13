Полпредство РТ в России выразило соболезнования в связи со смертью дочери Сергея Королёва

Фото: телеграм-канал полпредства РТ в РФ.

Полпредство Татарстана в России выразило соболезнования по поводу смерти ученого, хирурга и педагога Натальи Королёвой, дочери легенды отечественной космонавтики, известного советского конструктора Сергея Королёва.

«Наталии Сергеевне Королёвой было 88 лет <...> Она неоднократно бывала в Полпредстве Татарстана, по инициативе Равиля Ахметшина с космонавтами посещала Казань», – отмечается в письме, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Королёва – хирург, доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии СССР, премии им. Пирогова АМН СССР, а также автор более 200 научных работ.

В полпредстве напомнили, что в годы Великой Отечественной войны ее отец, Сергей Королёв, трудился в Казани и этот период для ученого стал важнейшим этапом на пути создания реактивной авиации.

Наталия Королёва ушла из жизни в субботу, 12 августа. О ее кончине сообщил «Роскосмос».