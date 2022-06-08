Мишустин вручил правительственную награду соцработнику из Альметьевского района РТ

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил правительственные награды социальным работникам и победителям Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания, среди которых есть и представитель Татарстана — сотрудник учреждения Альметьевского района Крестина Дьяченко.

«Сегодня автор проекта „Точка трезвости“ Крестина Дьяченко была удостоена Благодарности Правительства Российской Федерации за заслуги в области социальной защиты населения», — рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

Фото: пресс-служба Правительства РФ.

Представленный проект включает в себя методики мотивации на лечение, реабилитацию, элементы индивидуальной, семейной и поведенческой психотерапии, социальное сопровождение пациента и его семьи, а также применение медикаментозного лечения для снижения патологического влечения к алкоголю.

Проект реализуется в 31 районе и двух городских округах РТ. За период его реализации в Альметьевском районе успешно прошли реабилитацию 31 человек из числа родителей, имеющих алкогольную зависимость. Все участники проекта завершили лечение с положительной динамикой, благодаря «Точке трезвости» 59 несовершеннолетних не приобрели статус детей-сирот.

Ранее Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником.