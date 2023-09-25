Мишустин призвал объединить ресурсы ЕАЭС ради устойчивости к внешним факторам

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал станы Евразийского экономического союза объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам. Об этом он заявил на пленарной сессии международной выставки «Иннопром.Казахстан».

«Укрепление технологического суверенитета сегодня становится одним из значимых векторов совместной работы на евразийском пространстве. Очень важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам. Защитить экономику и граждан наших стран в условиях возросшей турбулентности в мире и возрастающей конкуренции», – сказал он.

Мишустин отметил, что товарооборот России и Казахстана в прошлом году достиг почти 2 трлн рублей и продолжает демонстрировать положительную динамику в нынешнем году. Так, за первые семь месяцев показатель увеличился на 10% и превысил 1,5 трлн рублей.

«Безусловно, следует вводить и различные нефинансовые инструменты. В том числе удобные цифровые решения, которые способны серьёзно облегчить бизнесу налаживание партнёрских связей», – добавил премьер-министр РФ.

Выступая на пленарной сессии, Раис РТ Рустам Минниханов выразил надежду, что уже в этом году товарооброт Татарстана и Казахстана достигнет миллиарда долларов.