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Мишустин призвал объединить ресурсы ЕАЭС ради устойчивости к внешним факторам
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал станы Евразийского экономического союза объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам. Об этом он заявил на пленарной сессии международной выставки «Иннопром.Казахстан».
«Укрепление технологического суверенитета сегодня становится одним из значимых векторов совместной работы на евразийском пространстве. Очень важно объединить ресурсы и компетенции, чтобы обеспечить устойчивость производственных комплексов к внешним факторам. Защитить экономику и граждан наших стран в условиях возросшей турбулентности в мире и возрастающей конкуренции», – сказал он.
Мишустин отметил, что товарооборот России и Казахстана в прошлом году достиг почти 2 трлн рублей и продолжает демонстрировать положительную динамику в нынешнем году. Так, за первые семь месяцев показатель увеличился на 10% и превысил 1,5 трлн рублей.
«Безусловно, следует вводить и различные нефинансовые инструменты. В том числе удобные цифровые решения, которые способны серьёзно облегчить бизнесу налаживание партнёрских связей», – добавил премьер-министр РФ.
Выступая на пленарной сессии, Раис РТ Рустам Минниханов выразил надежду, что уже в этом году товарооброт Татарстана и Казахстана достигнет миллиарда долларов.
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