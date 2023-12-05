Мишустин: В России утвердили стратегию развития отрасли связи до 2035 года

В Правительстве России утвердили стратегию отрасли связи до 2035 года. В планах построить в стране современную защищенную информационную инфраструктуру. Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, пишет РИА «Новости».

Он отметил, что стратегия развития утверждена по указу Президента РФ Владимира Путина. Мишустин также добавил, что, согласно документу, в стране должны сформировать условия для построения современной, защищенной информационной инфраструктуры. Она, в свою очередь, очень важна для внедрения современных инновационных решений, подчеркивает политик.

Еще Мишустин уточнил, что речь идет о доступе россиян к качественным услугам связи и передачи данных вне зависимости от места проживания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в России выделят свыше 3 млрд рублей на цифровизацию агропромышленного комплекса. Уточняется, что предприниматели смогут при помощи новых технологий увеличить урожайность, оптимизировать расходы и многое другое.