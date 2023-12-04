В России более 3 млрд рублей направят на цифровизацию агропромышленного комплекса

В 2024 году правительство РФ направит на цифровую трансформацию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов более 3 млрд рублей. Финансовую поддержку выделяют, согласно поручению Президента России Владимира Путина.

Как сообщили в пресс-службе Правительства России, внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволит уменьшить сроки предоставления госуслуг и устранить избыточный документооборот.

«Предприниматели смогут воспользоваться современными технологиями для роста урожайности, оптимизировать свои затраты, наладить эффективные каналы сбыта продукции, а также получить целый ряд других конкурентных преимуществ для сельского хозяйства», — говорится в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что для выполнения этих задач правительство актуализирует стратегические направления в области цифровой трансформации.

По его словам, цифровизация услуг будет поэтапной. В 2026 году этот показатель должен достигнуть 50%, в 2027 – 75%, а в 2028 году оформление всех мер поддержки будет полностью переведено в «цифру».

Новые технологии, включая ИИ, применят в следующих областях:

— развитие систем автоматического орошения, полива;

— оступный беспилотный транспорт для соответствующей обработки полей;

— сбор спутниковых данных по состоянию почвы или запасов водных биологических ресурсов и многое другое.