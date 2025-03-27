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Общество 27 марта 2025 13:38

Мишустин: В Казани открыли современные аэровокзальные комплексы

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Мишустин: В Казани открыли современные аэровокзальные комплексы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В прошлом году в Казани открыли современные аэровокзальные комплексы. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Открыли современные аэровокзальные комплексы в Улан-Удэ, Ставрополе, Новокузнецке, Чебоксарах, Казани. И конечно, в Магадане – лично в ходе поездки прошлым летом посмотрел, как там выполняется проект», - рассказал он.

Политик добавил, что в 2024-м также реконструировали взлётно-посадочные полосы в Кемерово, Томске и Якутске.

«Ознакомился также и с планами совершенствования инфраструктуры аэропортов в Хабаровске, Новосибирске, Горно-Алтайске», - отметил Мишустин.

Ранее глава правительства РФ сообщил, что трассу М-12 «Восток» от Москвы до Казани продлят до Тюмени и далее.

#Михаил Мишустин #аэропорт #Казань
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