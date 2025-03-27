Мишустин: Трассу М-12 «Восток» от Москвы до Казани продлят до Тюмени и далее

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Трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани была построена в кратчайшие сроки. В дальнейшем скоростную дорогу продлят до Екатеринбурга, до Тюмени и далее. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

«Люди уже пользуются построенной в кратчайшие сроки федеральной трассой М-12 «Восток», чтобы добраться из Москвы до Казани. Продлеваем её до Екатеринбурга, потом – до Тюмени. И надеюсь, что далее», - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что все задачи, которые ранее ставил Президент РФ Владимир Путин, выполняются. На конец 2024 года более 50% дорог в регионах соответствуют современным требованиям, причем в крупных городах этот показатель соответствия превышает 85%.

«Мы не останавливаемся на достигнутом. Только за прошлый год построено и отремонтировано около 25 тыс. км по всей стране – от многоуровневых развязок до проездов в микрорайонах, во дворах», - добавил глава правительства РФ.

В общей сложности, по его словам, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и отдельных программ уложили около 1 млрд кв. м. дорожного покрытия. Такой результат, отметил Мишустин, помог россиянам не только комфортно, но и безопасно и быстро передвигаться по стране.