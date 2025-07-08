Мишустин: В 2026 году авиакомпании получат самолеты российской разработки

На следующий год планируются поставки авиакомпаниям первых самолетов полностью российской разработки, сказал Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» на выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге, где работает «Татар-информ».

«На следующий год планируются поставки авиакомпаниям первых воздушных судов, которые оснащены всеми системами, оборудованием, двигателями исключительно собственной российской разработки. В них применены новейшие материалы, передовые технологии, как, например, в моторе ПД-8, который также представлен на выставке», – сказал Мишустин.

К слову, этот двигатель вчера во время обхода павильонов «Екатеринбург-ЭКСПО» отметил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Российский Премьер рассказал, что на завершающей стадии сертификации находятся полностью импортозамещенные российские самолеты МС-21 и «Сухой Суперджет». До начала работы в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» Мишустину представили опытный образец обновленного регионального пассажирского самолета Ил-114-300.

«В авиастроении безусловным приоритетом для нас является достижение полного суверенитета. Мы планомерно движемся к этой цели», – сказал на стратегической сессии Премьер-министр РФ.