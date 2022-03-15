Мишустин утвердил состав правкомиссии по повышению устойчивости экономики России

В России утвержден состав правительственной комиссии, которая займется разработкой и реализацией мер по повышению устойчивости экономики РФ. Возглавил ее Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кабмина.

В список членов комиссии, утвержденный Председателем Правительства, вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, а также вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

Также в ее президиум вошли помощник Президента России Максим Орешкин, руководитель налоговой службы Даниил Егоров, первый замглавы ЦБ Владимир Чистюхин.

Первое заседание комиссии состоится уже сегодня.

Основными задачами комиссии станут выработка мер поддержки реального сектора экономики и финансовых рынков, МСБ и населения РФ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Премьер-министр поручил оперативнее разработать третий антикризисный комплекс мер для противодействия санкциям ряда стран, введенным после начала спецоперации на Украине.