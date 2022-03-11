Мишустин поручил оперативно подготовить третий пакет антикризисных мер

В России нужно как можно скорее подготовить новый, третий пакет антикризисных мер на фоне вводимых против страны санкций. Об этом на заседании правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, первый такой список мер уже одобрен парламентом, а второй на этой неделе внесли в Госдуму.

«Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов», — цитирует его пресс-служба Правительства.

Мишустин отметил, что некоторые документы уже подготовлены, в том числе список отраслей в сегменте МСБ, представители которых смогут рассчитывать на кредитные каникулы.

Так, предприятия, которые взяли заем в срок до 1 марта, смогут получить отсрочку на период до полугода либо снизить размер платежей на время льготного периода. Под действие данной меры попадут предприятия в сфере сельского хозяйства, туризма, науки, культуры, общественного питания, медицины, разработки ПО, производства продуктов питания, мебели, одежды и также в целом в торговле.

Ранее Правительство запретило вывоз из России более 200 наименований товаров. Соответствующими полномочиями Кабмин наделил Президент России Владимир Путин из-за санкций, вводимых Западом из-за начала специальной военной операции на Украине и признания независимости ДНР и ЛНР.