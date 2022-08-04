На развитие Северного морского пути и строительство флотов направят 1,8 трлн рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. План развития включает в себя более 150 мероприятий, на финансирование которых будет выделено почти 1,8 триллиона рублей.

Среди запланированных мероприятий — строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата, судов ледокольного и аварийно-спасательного флота, а также баз в портах Тикси и Диксон.

Кроме того, планируется создать арктическую группировку спутников, которая обеспечит гидрометеорологическое и навигационное сопровождение, а также позволит оценивать изменения климата. Отдельное внимание уделят созданию судов ледокольного флота и аварийно-спасательного флота, в который войдут 46 кораблей.

Ранее сообщалось о том, что по поручению для дальнейшего развития транспортного коридора в России создадут главное управление Северного морского пути.