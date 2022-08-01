В России создадут главное управление Северного морского пути

В России для дальнейшего развития транспортного коридора создадут главное управление Северного морского пути. Его основными задачами станут организация прохода судов, выдача и отзыв разрешений на судоходство.

Северный морской путь – это надежный маршрут, который очень востребован бизнесом и жителями Арктики и Дальнего Востока, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Глава государства [Владимир Путин] подчеркивал, как важно поддерживать бесперебойное снабжение жителей и предприятий этих регионов всем необходимым», – приводятся его слова в телеграм-канале Правительства РФ.

Учредителем новой структуры станет госкорпорация «Росатом». По поручению Путина в Правительстве разработали план развития СМП до 2035 года.

Напомним, Северный морской путь – это кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. Он может использоваться в качестве альтернативы для доставки российской продукции в другие страны и ввоза необходимых товаров в страну.