Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Мишустин: Ураза-байрам наполняет сердца миллионов верующих любовью к ближнему
Ураза-байрам — это один из наиболее значимых религиозных праздников в исламе. Это источник совершенствования, наполняющий сердца людей любовью к ближнему, милосердием, заботой и стремлением совершать благие дела. Об этом в поздравлении к руководителям ДУМ России заявил Премьер-министр Михаил Мишустин.
«Мусульманская умма вносит большой вклад в поддержание межконфессионального диалога, способствует сохранению межнационального мира и согласия, принимает активное участие в реализации социальных программ и благотворительных проектов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Правительства.
Отдельно Мишустин отметил взаимодействие мусульманской уммы с органами госвласти и общественными организациями, а также внимание, которое ее представители уделяют укреплению традиционных семейных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи.
Ранее мусульман России поздравил с праздником Президент Владимир Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»