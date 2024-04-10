Мишустин: Ураза-байрам наполняет сердца миллионов верующих любовью к ближнему

Ураза-байрам — это один из наиболее значимых религиозных праздников в исламе. Это источник совершенствования, наполняющий сердца людей любовью к ближнему, милосердием, заботой и стремлением совершать благие дела. Об этом в поздравлении к руководителям ДУМ России заявил Премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мусульманская умма вносит большой вклад в поддержание межконфессионального диалога, способствует сохранению межнационального мира и согласия, принимает активное участие в реализации социальных программ и благотворительных проектов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Правительства.

Отдельно Мишустин отметил взаимодействие мусульманской уммы с органами госвласти и общественными организациями, а также внимание, которое ее представители уделяют укреплению традиционных семейных ценностей и патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее мусульман России поздравил с праздником Президент Владимир Путин.