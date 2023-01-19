Мишустин: Татарстан демонстрирует высокую динамику сотрудничества с Туркменистаном

Председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе Российско-туркменского бизнес-форума сегодня отметил высокий уровень партнерских связей Татарстана с Туркменистаном.

«Мы искренне дорожим дружбой, добрососедством и стратегическим партнерством с Туркменистаном. Объем товарооборота между нашими странами сейчас находится на отметке около 1 млрд долларов. Несомненно, потенциал экономического сотрудничества намного выше. Мы видим, что хорошие возможности существуют для углубления взаимодействия, для расширения сфер кооперации», – заявил Премьер-министр.

Он подчеркнул, что важное место в двухсторонних отношениях занимают партнерские связи с российскими регионами. «Тесные контакты с Ашхабадом поддерживает Санкт-Петербург. Стабильно высокую динамику сотрудничества демонстрирует Республика Татарстан. У Астраханской области очень много планов и проектов, в том числе в части налаживания регулярного морского сообщения между портами Оля и Туркменбаши. В целом порядка 60 российских субъектов активно сотрудничают с Туркменистаном», – сказал Мишустин.

По его словам, одним из важнейших приоритетов является развитие промышленной кооперации – ведется ряд крупных проектов в том числе с российскими машиностроителями.

«Здесь очень популярны наши грузовые автомобили – прежде всего “КАМАЗ”. Сейчас совместно с туркменистанскими партнерами отечественные автопроизводители прорабатывают новый портфель заказов в текущем году», – отметил Премьер-министр.

Он подчеркнул, что есть большой потенциал в сфере судостроительной кооперации, «которая должна выстраиваться на взаимовыгодной основе с использованием строительных площадок двух стран».

Мишустин также сообщил о международных мероприятиях, которые должны пройти в России в первом полугодии. «Прежде всего, приглашаем туркменистанских коллег принять участие в международном экономическом форуме “Россия – Исламский мир” (KazanForum – прим. Т-и), который состоится в мае в Казани. Там можно будет обсудить направления сотрудничества в таких сферах, как финансы, инвестиции, предпринимательская инициатива, индустрия высоких технологий и многих других», – сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что в Ашхабаде находится делегация Татарстана во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым.

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко отметил в ходе форума, что с Туркменистаном взаимодействует большое количество татарстанских предприятий, таких как КАМАЗ, «Татнефть», «КЭР-холдинг», судостроительная компания «Ак Барс», «Эйдос-медицина». По его мнению, для развития экономических отношений есть огромные перспективы.