Коробченко: У Татарстана и Туркменистана огромные перспективы развития сотрудничества

Вице-премьер Татарстана – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко представил промышленный потенциал республики в рамках круглого стола «Туркменистан — Россия: новые возможности сотрудничества в области промышленной кооперации и строительного производства» в ходе Российско-Туркменского бизнес-форума в Ашхабаде.

Он поблагодарил Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Председателя Халка Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедова за поддержку реализации совместных проектов, сообщила пресс-служба Минпромторга РТ.

«Большое количество татарстанских предприятий, таких как “КАМАЗ”, “Татнефть”, “КЭР-холдинг”, судостроительная компания “Ак Барс”, “Эйдос-медицина” и другие взаимодействуют с Туркменистаном. И мы видим огромные перспективы развития наших экономических отношений. Во время данного рабочего визита мы обсудим все возможные направления сотрудничества», – прокомментировал цель поездки Олег Коробченко для СМИ Туркменистана.

Он также встретился с министром финансов и экономики Туркменистана Мухаммедгельды Сердаровым. «Мы начали подготовку к проведению в марте в Ашхабаде заседания совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству», – отметил глава Минпромторга РТ.

Кроме того, Коробченко пригласил делегацию Туркменистана на майский экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum».