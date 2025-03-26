Мишустин: Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют более чем на 14,5%

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С 1 апреля текущего года социальные пенсии в России вырастут более чем на 14,5%. Об этом напомнил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной Думе, сообщает ТАСС.

«Российские семьи – это и люди старшего поколения, наши бабушки и дедушки, которые нуждаются в заботе. Уже с апреля свыше 14,5% прибавят социальные пенсии», – отметил он.

«И мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства», – дополнительно заверил глава Правительства.

Мишустин также добавил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии были сначала увеличены на 7,3%. Затем по поручению Президента России Владимира Путина из-за высокой инфляции была проведена дополнительная индексация – до 9,5%.