Мишустин: Система здравоохранения РФ по-прежнему работает в сложнейших условиях

Российская система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях из-за пандемии коронавируса, заявил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается в Telegram-канале Кабмина.

«Несмотря на небольшое снижение новых случаев, инфекция продолжает распространяться. Система здравоохранения по-прежнему работает в сложнейших условиях». Председатель правительства поручил главам регионов внимательно контролировать запасы препаратов в стационарном и амбулаторном сегментах», – сказал премьер-министр на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.



Он отметил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина все медицинские учреждения приведены в режим усиленной готовности.

По словам Мишустина мониторинг эпидемиологической ситуации во всех субъектах РФ проводят ежедневно.

Кроме того, для пациентов с коронавирусом развернуто более 220 тыс. коек, а суточный охват ПЦР-тестированием в России составляет примерно 700 тестов на каждые 100 тыс. человек.



В ходе заседания, Председатель Правительства дал поручение главам регионов внимательно следить за наличием необходимого количества препаратов в стационарном и амбулаторном сегментах.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщал о том, что заболеваемость в России за сутки выросла более, чем на 12 тыс. случаев.