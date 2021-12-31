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Общество
31 декабря 2021  10:50

Мишустин: Серьезные вызовы 2021 года еще больше сплотили россиян

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Президента РТ Рустама Минниханова с наступающим Новым 2022 годом. 

«Этот светлый праздник объединяет все поколения, дарит радость, тепло общения, создает хорошее настроение. Мы встречаем его с особыми чувствами и надеждами, ожидаем добрых перемен», — сказал в телеграмме глава федерального Кабмина.

Мишустин отметил, что серьезные вызовы прошедшего года еще больше сплотили россиян и укрепили веру в то, что вместе люди справятся с любыми проблемами. 

«Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты для новых дел и начинаний, которым посвятим следующие 365 дней. От всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья Вам и Вашим близким», — сказал Премьер-министр.

Также поздравительную телеграмму руководителю республики ранее направил и Президент России Владимир Путин. 

 

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