Мишустин: Серьезные вызовы 2021 года еще больше сплотили россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Президента РТ Рустама Минниханова с наступающим Новым 2022 годом.

«Этот светлый праздник объединяет все поколения, дарит радость, тепло общения, создает хорошее настроение. Мы встречаем его с особыми чувствами и надеждами, ожидаем добрых перемен», — сказал в телеграмме глава федерального Кабмина.

Мишустин отметил, что серьезные вызовы прошедшего года еще больше сплотили россиян и укрепили веру в то, что вместе люди справятся с любыми проблемами.

«Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты для новых дел и начинаний, которым посвятим следующие 365 дней. От всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья Вам и Вашим близким», — сказал Премьер-министр.

Также поздравительную телеграмму руководителю республики ранее направил и Президент России Владимир Путин.