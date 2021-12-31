«Вера в исполнение желаний»: Путин поздравил Минниханова с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил Президента Татарстана Рустама Минниханова с наступающим Новым годом, пожелав ему здоровья и надежных друзей.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Примите сердечные поздравления с Новым годом. С этим замечательным, всеми любимым праздником связаны добрые семейные традиции, особая, неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта, искренняя вера в исполнение заветных желаний», – сказал глава государства.

Владимир Путин пожелал, чтобы новый год стал для Рустама Минниханова успешным и рядом с ним всегда были родные люди и надежные друзья.

«Пусть наступающий год станет для Вас успешным, а рядом с Вами всегда будут родные люди и верные, надёжные друзья. Желаю здоровья и всего самого доброго», – сказано в правительственной телеграмме.