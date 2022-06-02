Мишустин: С 2019 года число проверок бизнеса снизилось почти вдвое

Благодаря законодательным поправкам в сфере контроля с 2019 года количество проверок бизнеса удалось уменьшить почти вдвое. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, сообщается в Telegram-канале кабинета.

«Появился механизм досудебного обжалования. Теперь бизнес может указать проверяющим органам на ошибку, доказать свою правоту, не прибегая к дорогостоящей и долгой процедуре разбирательства в суде», — сказал Мишустин, отметив, что Правительство серьезно обновило законодательство для снижения административной нагрузки на предпринимателей.

Кроме того, он обратил внимание, что цифровизация тоже играет большую роль в упрощении для бизнесменов некоторых процессов. Например, теперь проверяющим можно предоставить пакет документов, не посещая офис соответствующих служб.

Трансформация системы контроля позволила существенно снизить административные издержки бизнеса. По оценкам экспертов, экономия составляет от 160 до 180 млрд рублей.

По словам Мишустина, важность такой работы неоднократно подчеркивал Президент России Владимир Путин.