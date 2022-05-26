Путин обсудил с бизнес-омбудсменом давление на предпринимателей
Президент РФ Владимир Путин встретился с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Они обсудили административное давление на бизнес в стране.
Титов рассказал, что количество ненужных проверок бизнеса сократилось на треть. Также стало улучшаться отношение бизнеса и к судебной системе, и к правоохранительным органам.
По экономическим статьям и мошенничеству воздбуждено на 25% больше дел. Снова растет количество обвиняемых по этим статьям, содержащихся в СИЗО.
Путин подчеркнул, что государство должно «разбюрокрачивать» деятельность предпринимателей. Бизнес-омбудсмен ответил, что количество проверок снижается.
«Ущерб, который наносится сегодня жизни страны, практически не изменился, то есть не стало хуже», — отметил Титов.
«А должно быть лучше. В современных условиях, наоборот, ответ на всё, что происходит вовне, ответ на внешнее давление – это расширение зоны свободы», — отреагировал на эти слова глава государства.
Путин пообещал двигаться в направлении экономической свободы.
«Аккуратно, чтобы не наносить ущерба обществу, гражданам, обязательно будем двигаться по этому пути», — подчеркнул Президент.