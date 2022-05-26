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Ру Тат
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Экономика
26 мая 2022  20:16

Путин обсудил с бизнес-омбудсменом давление на предпринимателей

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Президент РФ Владимир Путин встретился с Уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Они обсудили административное давление на бизнес в стране.

Титов рассказал, что количество ненужных проверок бизнеса сократилось на треть. Также стало улучшаться отношение бизнеса и к судебной системе, и к правоохранительным органам.

По экономическим статьям и мошенничеству воздбуждено на 25% больше дел. Снова растет количество обвиняемых по этим статьям, содержащихся в СИЗО.

Путин подчеркнул, что государство должно «разбюрокрачивать» деятельность предпринимателей. Бизнес-омбудсмен ответил, что количество проверок снижается.

«Ущерб, который наносится сегодня жизни страны, практически не изменился, то есть не стало хуже», — отметил Титов.

«А должно быть лучше. В современных условиях, наоборот, ответ на всё, что происходит вовне, ответ на внешнее давление – это расширение зоны свободы», — отреагировал на эти слова глава государства.

Путин пообещал двигаться в направлении экономической свободы.

«Аккуратно, чтобы не наносить ущерба обществу, гражданам, обязательно будем двигаться по этому пути», — подчеркнул Президент.

#Владимир Путин #бизнес
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