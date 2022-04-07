Мишустин: Россия обеспечивает себя зерном, маслом, рыбой и мясом более чем на 100%

Россия обеспечивает себя зерном, растительным маслом, рыбой и мясом в полном объеме. Об этом заявил в своем докладе в Государственной Думе Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Глава кабинета напомнил, что два года назад Президент России Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности. По мнению докладчика, она работает очень эффективно.

«Эффективность ее (программы — прим. Т-и) выполнения агропромом очень высока. Наша страна полностью обеспечивает себя — более чем на 100% — зерном и растительным маслом, рыбой и мясом», — заметил Премьер.

По словам Мишустина, российские аграрии по первым двум позициям опережают показатели, заложенные в доктрине, почти в полтора раза, обеспечивая страну картофелем, молоком и овощами более чем на 80%.

Кроме того, Правительство в текущем году продолжало субсидировать закупки сельхозтехники отечественного производства из федерального бюджета и программы льготного лизинга.

Премьер-министр подчеркнул, что такие меры поддержки позволили аграриям приобрести более 32 тыс. тракторов, комбайнов и других машин.

Ранее Президент РФ призвал нарастить темпы производства АПК выше 3% в год, о чем сообщал «Татар-информ».