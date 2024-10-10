Сбербанк инвестировал в сельское хозяйство Татарстана в 2024 году 10 млрд рублей

Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка поддерживает агропромышленный комплекс республики. С начала 2024 года инвестиции составили более 44 млрд рублей, из них 10 млрд в сельское хозяйство. Порядка 80 предприятий сферы АПК в Татарстане получили финансовую поддержку банка.

В настоящее время Сбер выступает одним из основных проводников программ господдержки. Наиболее востребовано среди аграриев кредитование в рамках решения Министерства сельского хозяйства РФ с льготной ставкой финансирования до 11,5%, сроком от 1 года до 15 лет. Программа позволяет сельскохозяйственным производителям получить финансирование на приобретение семян, удобрений, горюче-смазочных материалов и подготовку к сезонно-полевым работам, а также реализовывать приоритетные для отрасли инвестиционные проекты.



Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Татарстан входит в пятерку лидеров по производству продукции в сельском хозяйстве по стране. По данным минсельхоза в этом году намолочено 3 млн 692 тыс. тонн зерна со средней урожайностью 27,9 ц/га. Зерновые культуры убраны на площади 1 млн. 325 тыс. га. Еще предстоит обмолотить кукурузу на зерно на площади порядка 43,6 тыс.га.

Наша задача — помогать сельхозпроизводителям своевременно и качественно проводить агротехнические, химические, фитосанитарные и иные мероприятия и в итоге собирать богатый урожай. АПК для нас — одна из приоритетных отраслей, это 20% корпоративного кредитного портфеля банка. Наше отделение с начала года оказало весомую и оперативную поддержку аграриям как по базовым продуктам банка, так и по госпрограммам. Были приняты решения по социально значимым проектам республики с емкостью инвестиций более 14 млрд. руб.

Хочу выделить основные, молокоперерабатывающий комбинат в Рыбно-слободском районе с производством сыров и сливочного масла. Мощность переработки молока до 100 тыс. т. в год. Проект в Апастовском районе по строительству птицефабрики мощностью 655 млн яиц в год с плановыми инвестициями 11 млрд. рублей, запуск производства намечен в 2025 году, в районе будет создано 325 новых рабочих мест.

В Пестречинском и Зеленодольском районах Республики в 2025 году будет запущена модернизация действующего производства птицы бройлерного направления. Объем инвестиций 4 млрд. руб.».