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Мишустин про почту в России: Многое делается для автоматизации логистики
На сегодняшний день федеральные почтовые службы решают масштабные задачи. Многое в России делается для автоматизации логистики, создания собственных сервисных платформ и встраивания традиционных процессов в индустрию электронной коммерции. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, поздравляя работников российской почты с профессиональным праздником.
Он отметил, что с момента своего основания почта является важным и доступным средством коммуникации.
«От вашей четкой и слаженной работы зависит бесперебойная связь, доставка газет, пенсий и социальных товаров для миллионов россиян – от крупных мегаполисов до отдаленных поселков», - сказал Мишустин.
Политик добавил, что сотрудники российской почты продолжают наращивать компетенции в цифровизации корреспонденции, оказании государственных и социальных услуг, перевозке коммерческих грузов, переводите в электронный формат взаимодействие с потребителями, делая его максимально удобным для людей и бизнеса, уделяя внимание обновлению инфраструктуры, модернизации сельских отделений.
Он также поблагодарил работников российской почты за профессионализм и ответственное отношение к своему делу. Особые слова благодарности Мишустин выразил сотрудникам, трудящимся в непростых условиях, тем, кто сейчас доставляет посылки и соцвыплаты военнослужащим и жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее Мишустин заявлял, что Россия – один из лидеров по добыче морской и речной рыбы.
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