Мишустин: Россия – один из лидеров по добыче морской и речной рыбы

фото: пресс-служба правительства России

Россия является одним из лидеров по добыче морской и речной рыбы. Так, за 2023-й российские рыбаки добыли 5,3 млн тонн улова. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин, поздравляя работников рыбохозяйственного комплекса России с профессиональным праздником.

«Ваша профессия заслуженно пользуется уважением в обществе. Вы всегда подходите к делу ответственно, добросовестно, вкладывая в него все силы и душу. Ваш труд требует огромной самоотдачи и терпения», - подчеркнул он.

При этом политик призвал и дальше наращивать набранные темпы, увеличивать уловы, объемы производства аквакультуры, экспорт продукции. Особое внимание уделять сохранению и воспроизводству рыбы и морепродуктов.

«От этого напрямую зависит укрепление продовольственной безопасности страны и, конечно, здоровье и благополучие наших граждан», - сказал он.

Мишустин отметил, что правительство РФ, в свою очередь, уделяет серьезное внимание рыбохозяйственному комплексу: строит современные суда, логистические комплексы, перерабатывающие заводы, модернизирует предприятия.

«В этот праздничный день хочу поблагодарить вас за труд, который позволяет отрасли развиваться. Пожелать крепкого здоровья, новых успехов и достижений на благо России», - сказал в завершении поздравления Мишустин.