Мишустин призвал власти оперативно реагировать на запросы россиян в условиях санкций

Правительству России в условиях санкционного давления необходимо оперативно реагировать на запросы граждан и предприятий, причем особое внимание нужно уделить сельхозпроизводителям. Об этом сегодня заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

«В ответ на недружественные действия ряда стран мы принимаем необходимые решения для поддержки наших предприятий, наших граждан», — сказал глава кабинета на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По словам Премьера, сельскохозяйственный сектор экономики успешно выполняет задачи по обеспечению продовольственной безопасности в условиях внешнего давления. Мишустин напомнил, что Президент Владимир Путин не раз подчеркивал: Россия столкнулась с новыми долгосрочными вызовами, а значит, необходимо предусмотреть соответствующие меры поддержки и средства в бюджете.

Санкции против России страны Запада начали ужесточать после объявления российским лидером о начале специальной военной операции на Украине.