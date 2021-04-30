Мишустин призвал участников ЕАЭС преодолеть торговые барьеры между странами

Участники Евразийского экономического союза должны активизировать работу по устранению внутренних барьеров в сфере экономики. Такое мнение на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани выразил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что беспрепятственная торговля для членов ЕАЭС — один из принципиальных вопросов, который нуждается в проработке.

«Есть направление, которое требует особого внимания. Прежде всего, это устранение препятствий на внутреннем рынке союза. Пока еще не все барьеры были ликвидированы, но мы наладили системную работу и продолжаем активный поиск оптимальных решений», — отметил Мишустин.

Среди важных направлений сотрудничества он назвал повышение безопасности поставляемой в рамках ЕАЭС продукции, совместное противостояние распространению опасных заболеваний сельхозкультур и наращивание промышленной кооперации.

«Есть большие возможности и для сотрудничества в сфере космических исследований. В течение пяти лет мы будем работать над созданием совместной космической системы. Это предполагает объединение группировки спутников наших стран, формирование единого банка данных по материалам космической съемки, а также модернизацию наземных комплексов», — резюмировал Михаил Мишустин.

ЕАЭС — международная организация экономической интеграции, в ее состав входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия. Представители государств прибыли в Татарстан для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета. В расширенном заседании принимает участие Президент Татарстан Рустам Минниханов.