Мишустин: Евразийская интеграция помогает сдерживать пандемию 

Тесное сотрудничество государств в рамках евразийской интеграции дает действенные инструменты для сдерживания пандемии коронавируса. Механизм приобретает особую актуальность на фоне возможной третьей волны эпидемии, которую фиксируют в Европе. Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Одной из главных тем нашей повестки остается борьба с коронавирусом. Тем более что в ряде государств, прежде всего в Европе, нарастает третья волна этого заболевания. Необходимы совместные системные меры, которые позволят сдерживать распространение инфекции», — обратился Мишустин к участникам заседания.

Он привел в пример мобильное приложение «Путешествуй без Covid-19», которое является очередным шагом для возобновления нормального транспортного сообщения между странами.

«Это удобное и надежное приложение, в него загружаются отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного в сертифицированных лабораториях. Наши граждане могут предъявить их при въезде. Пока в проекте полноценно участвуют Армения, Белоруссия, Киргизия и Россия. Рассчитываем, что в ближайшее время к нам присоединится Казахстан», — рассказал Премьер-министр РФ.

Он добавил, что приложение необходимо развивать и дальше, добавляя в него данные о вакцинации на территории стран — участниц проекта.

«Его широкое использование позволит быстрее возобновить безопасное пассажирское сообщение, в котором нуждаются наши граждане», — заключил Михаил Мишустин.