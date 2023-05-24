Мишустин призвал российских студентов в Китае гордиться своей страной

Российским студентам в других странах нужно достойно представлять свою страну и быть источником информации о России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, встретившись со студентами из РФ в Пекине. Он также напомнил им, что никогда нельзя забывать о своей Родине.

«Дружите, общайтесь, учитесь, гордитесь своей страной. Не забывайте о России», — приводит его слова пресс-служба Кабмина.

Мишустин также отметил, что студенты должны с любовью и уважением относиться и к той стране, где они учатся.

«То отношение, которое вы сегодня видите, — это очень важный залог дружбы», – подчеркнул глава российского правительства.

Сегодня премьер-министр РФ по приглашению главы КНР Си Цзиньпина посетил Пекин с рабочим визитом. Он передал китайскому лидеру привет и наилучшие пожелания от Президента России Владимира Путина.