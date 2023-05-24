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Мишустин в Пекине передал Си Цзиньпину привет от Путина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочего визита в Пекин встретился с Председателем КНР Си Цзиньпином и передал ему привет от Президента России Владимира Путина.
«Прежде всего, разрешите передать вам товарищеский привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Он с большой теплотой вспоминает переговоры с вами, которые прошли в марте в Москве», – цитирует председателя российского правительства РИА Новости.
По словам Мишустина, последний визит Си Цзиньпина в Россию открыл для двух стран «новую эпоху в развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия».
Напомним, во время встречи с российским премьер-министром в Москве 21 марта китайский лидер пригласил его как можно скорее совершить рабочий визит в КНР. Он также предложил Путину посетить Китай в удобное для него время.
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