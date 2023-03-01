Мишустин призвал решить вопрос с регулярными отпусками для участников спецоперации

Необходимо детально проработать все процедурные и логистические вопросы, чтобы предоставить участникам специальной военной операции на Украине возможность регулярно брать отпуска. Об этом заявил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета.

«Важно оперативно решить все вопросы для реализации этого поручения», — заметил глава Правительства РФ.

Ранее в своем послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин сообщил, что все российские военнослужащие — участники спецоперации будут получать двухнедельный отпуск каждые полгода.

Мишустин также рассказал о начале работ по созданию Фонда поддержки семей погибших участников спецоперации и ветеранов по поручению российского лидера.

«Работа по формированию такой структуры началась. Именно она будет координировать оказания социальной, медицинской помощи, реабилитации участников специальной военной операции, также поможет им пройти обучение. Конечно, нужно выстроить систему индивидуального сопровождения наших защитников и их родных», — сказал Премьер.