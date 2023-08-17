Мишустин призвал молодых людей работать на промышленных предприятиях

Фото: пресс-служба Кабмина

На отечественных промышленных предприятиях много задач, которые могла бы решать молодежь, так как они сейчас активно развиваются. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин во время осмотра ПАО «ОДК-Кузнецов» в Самаре.

«Ребята, приходите на отечественные высокотехнологичные предприятия, проектируйте двигатели, технологии, ракеты, новые самолеты, автомобили. Тяжелое машиностроение развивается, транспортное машиностроение. Все у нас получится», — цитирует его РИА Новости.

После посещения цеха «Кузнецова» Мишустин с удовлетворением отметил, что за 4 года работать туда пришло примерно 40% действующих сотрудников, многие из них молодые специалисты.

«Здорово, что молодежь пошла», – констатировал глава Кабмина.

Ранее Президент РФ Владимир Путин отмечал, что именно молодые эксперты, работая совместно с опытными специалистами, двигают вперед развитие российской промышленности, несмотря на все внешние вызовы.