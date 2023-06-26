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Путин: Развитие и модернизация промышленности – наш безусловный приоритет
Опытные специалисты и молодые эксперты на российских предприятиях помогли обеспечить развитие промышленности России даже в условиях жестких внешних вызовов. Благодаря их труду удалось добиться роста производства важнейшей для жизни страны продукции – гражданской и оборонной, заявил Президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что развитие и модернизация промышленности – это приоритетное направление для работы Правительства и российских компаний.
«Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивание ее конкурентных способностей, позиций как на внутреннем, так и на глобальном рынках, решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны. И потому так важно, что на наши предприятия приходит все больше молодых профессионалов – компетентных, грамотных, творчески и по-современному мыслящих, готовых брать на себя ответственность, предлагать нестандартные решения», – сказал Путин в видеообращении к участникам и гостям ХI Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего – 2023», опубликованного на сайте Кремля.
Он пожелал успехов всем молодым людям, которые трудятся на отечественных предприятиях и заводах, и выпускникам школ, вузов, колледжей и техникумов, которые намерены связать свой жизненный путь с реальным производством.
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