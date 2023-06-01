Мишустин протестировал электрокар «Атом» и предложил усовершенствовать некоторые функции

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня протестировал прототип электромобиля «Атом», который станет якорным резидентом нового IT-парка в Набережных Челнах. Он призвал гендиректора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина несколько доработать проект, посоветовавшись с жителями, пишет ТАСС.

Сев в автомобиль, Мишустин привычным движением потянулся к креслу, чтобы подстроить его под себя. Однако в электрокаре нет рычагов – эти функции встроены в цифровую систему управления на руле. После нажатия нескольких виртуальных кнопок Мишустин отрегулировал положение водительского сидения, отметив, что это было «очень просто».

Однако все же он обратился по этому вопросу к Когогину. «Может быть, сделать такое клиентское тестирование? Очень многие привыкли регулировать параметры кресла отсюда», – сказал он, указав на привычное расположение кнопок.

Вывести автоматику на привычное место «нет никаких проблем», добавил премьер, призвав привлечь к обсуждению этого вопроса жителей. «У молодежи спросите, у сегмента, на который вы рассчитаны, спросите, как это лучше сделать», – сказал он, подчеркнув, что «многие вещи нуждаются в осмыслении».

Напомним, по словам Когогина, в зависимости от модификации цена на электромобиль «Атом» будет варьироваться от 2,5 млн до 3,5 млн рублей. Серийное производство машин намечено на 2025 год, а в ближайшие пару лет будет вестись работа по его подготовке.