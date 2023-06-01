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Когогин назвал стоимость электромобиля «Атом»
В зависимости от модификации цена на электромобиль «Атом» будет варьироваться от 2,5 млн до 3,5 млн рублей. Об этом гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который протестировал прототип машины на выставке «Цифровая независимость промышленной России» в Нижнем Новгороде.
Мишустин досконально изучил новые возможности автомобиля, в том числе – мультимедийный экран для управления машиной на рулевом колесе, передает ТАСС. Разработчики пояснили, что за счет элементов дополненной реальности система помогает водителю перестраиваться. В целом ему понравился концепт электромобиля.
«Ну, классно! Идея, концепция, все», – похвалил он.
Минимализм представленного салона автомобиля не случаен – он выбран по результатам многих опросов, отметил Когогин.
Напомним, проект по созданию российского электромобиля «Атом» станет якорным резидентом нового IT-парка в Набережных Челнах. Серийное производство машин намечено на 2025 год. В течение ближайших двух лет будет вестись работа по его подготовке.
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