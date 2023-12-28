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Мишустин пригласил 9-летнюю Иру и 6-летнего Макара в Москву и вручил им подарки
Премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил новогодние желания 9-летней Иры Волковой из Перми и 6-летнего Макара Соколова из Костромской области в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
«Михаил Владимирович пригласил ребят в Москву, где для них провели экскурсию по Дому Правительства», — отмечается в телеграм-канале Кабмина.
Дети посетили залы, где проходят заседания Правительства и другие совещания, смогли посидеть на местах министров и попробовать себя в качестве операторов.
После экскурсии Михаил Мишустин провел чаепитие с ребятами, пообщался с ними и их семьями, вручил новогодние подарки: Макар получил железнодорожную станцию с поездом и книги о поездах, а Ира — гитару и караоке-микрофон. Девочка сыграла на гитаре новогоднюю песню «В лесу родилась елочка».
Глава Кабмина не оставил без подарков братьев и сестер Иры и Макара. Он передал для них новогодние наборы. Мама девочки вручила ему ответный подарок.
13 декабря Мишустин снял с новогодней ели три игрушечных шара, на которых были записаны мечты детей. Ранее Премьер-министр исполнил новогоднее желание 8-летней Снежаны посетить кондитерскую фабрику.
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